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Лёгкая операционная система.
для дома, малого и среднего бизнеса,
ИП и самозанятых.
ОС «Альт Образование»
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Для учреждений общего, высшего, среднего
и дополнительного профессионального образования.
обеспечение в высшей школе»
27 — 29 января 2023 года,
г. Переславль-Залесский.
«Базальт СПО» рассказала о своих возможностях по переводу ИТ-инфраструктуры РЖД на российские операционные системы, ПО и оборудование
30 ноября — 2 декабря 2022 г. в Сочи состоялась конференция «Практические кейсы применения инновационных технологий», где передовые российские ИТ-компании представили подразделениям и компаниям ИТ-блока РЖД продукты, позволяющие плавно перевести ИТ-инфраструктуру РЖД на отечественные решения.
Репозиторий программ «Сизиф» и сообщество разработчиков ALT Linux Team
Все разработки операционных систем «Альт» основаны на отечественной инфраструктуре Sisyphus («Сизиф»). Это проект по развитию репозитория свободного ПО, разрабатываемого ALT Linux Team с 2001 года.
«Сизиф» входит в 10 самых крупных в мире банков пакетов свободных программ. Инфраструктура разработки находится на территории РФ, принадлежит и поддерживается компанией «Базальт СПО».
Отраслевые решения
Медицина
Сокращение "бумажной работы" врача при помощи автоматизации процессов работы с медицинской документацией.
Образование
Автоматизация процессов подачи документов, проведения диагностик и оценки качества образования.
Госслужащие Ставрополья работают на компьютерах с российской ОС «Альт»
В конце 2020 года успешно завершился первый этап этого масштабного проекта. ОС «Альт» внедрили в министерстве культуры, министерстве сельского хозяйства, министерстве жилищно-коммунального хозяйства, министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды, министерстве труда и социальной защиты населения, в управлении Ставропольского края – государственной жилищной инспекции, комитете по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию, в региональной тарифной комиссии Ставропольского края.