Simply Linux — просто
для каждого
      Лёгкая операционная система.
      для дома, малого и среднего бизнеса,
      ИП и самозанятых.
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Академические лицензии
ОС «Альт Образование»
    Для учреждений общего, высшего, среднего
    и дополнительного профессионального образования.

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Конференция «Свободное программное
обеспечение в высшей школе»

    27 — 29 января 2023 года,
    г. Переславль-Залесский.
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15.12.2022

Безопасная разработка свободного ПО — реальность!

Безопасность свободного программного обеспечения стала одной из ключевых тем Международной конференции «Киберстабильность: подходы, перспективы, вызовы», которая состоялась 7-8 декабря в МИД РФ в Москве.
08.12.2022

«Базальт СПО» рассказала о своих возможностях по переводу ИТ-инфраструктуры РЖД на российские операционные системы, ПО и оборудование

30 ноября — 2 декабря 2022 г. в Сочи состоялась конференция «Практические кейсы применения инновационных технологий», где передовые российские ИТ-компании представили подразделениям и компаниям ИТ-блока РЖД продукты, позволяющие плавно перевести ИТ-инфраструктуру РЖД на отечественные решения.
07.12.2022

Частные пользователи могут приобрести техподдержку российских операционных систем «Альт» на «Озоне»

Услуга технической поддержки для частных пользователей операционных систем «Альт Рабочая станция», «Альт Образование» и Simply Linux теперь доступна на маркетплейсе «Озон».
Все новости

Репозиторий программ «Сизиф» и сообщество разработчиков ALT Linux Team

Все разработки  операционных систем «Альт» основаны на отечественной инфраструктуре Sisyphus («Сизиф»).  Это проект по развитию репозитория свободного ПО, разрабатываемого ALT Linux Team с 2001 года. 

«Сизиф» входит в 10 самых крупных в мире банков пакетов свободных программ. Инфраструктура разработки находится на территории РФ, принадлежит и поддерживается компанией «Базальт СПО». 

О репозитории программ «Сизиф»

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Медицина

Медицина

Сокращение "бумажной работы" врача при помощи автоматизации процессов работы с медицинской документацией.

Государство

Государство

Автоматизация обработки документов государственных структур.

Образование

Образование

Автоматизация процессов подачи документов, проведения диагностик и оценки качества образования.

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УСПЕШНЫЕ ПРОЕКТЫ

Госслужащие Ставрополья работают на компьютерах с российской ОС «Альт»

В конце 2020 года успешно завершился первый этап этого масштабного проекта. ОС «Альт» внедрили в министерстве культуры, министерстве сельского хозяйства, министерстве жилищно-коммунального хозяйства, министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды, министерстве труда и социальной защиты населения, в управлении Ставропольского края – государственной жилищной инспекции, комитете по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию, в региональной тарифной комиссии Ставропольского края.

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