«Базальт СПО» рассказала о своих возможностях по переводу ИТ-инфраструктуры РЖД на российские операционные системы, ПО и оборудование

30 ноября — 2 декабря 2022 г. в Сочи состоялась конференция «Практические кейсы применения инновационных технологий», где передовые российские ИТ-компании представили подразделениям и компаниям ИТ-блока РЖД продукты, позволяющие плавно перевести ИТ-инфраструктуру РЖД на отечественные решения.