Для дома
Для малого и среднего бизнеса
Для ИП и самозанятых

Simply Linux (Симпли Линукс) — бесплатная операционная система для персональных компьютеров. Стильная и функциональная, нетребовательная к ресурсам, она отлично впишется в домашний или офисный ИТ-интерьер. Удобное меню приложений, привычная работа с папками и файлами позволит не отвлекаться на детали и сосредоточиться на главном.

В Simply Linux входят основные программы для повседневной деятельности: работы в Интернете, с документами, графикой, аудио- и видеофайлами и многие другие. Кроме того, у пользователя есть возможность загрузки программ из репозитория 10 Платформы или в формате flatpak.

Преимущества Simply Linux

Бесплатное использование*

Simply Linux можно скачать и использовать без ограничений дома и на работе. Бессрочная лицензия бесплатно и навсегда.

1000+ программ для установки

Возможности Simply Linux можно расширять в любом направлении, дополнив её программами репозитория 10 Платформы. Также для пользователей Simply Linux доступны многие популярные приложения через Центр приложений.

Российский разработчик с 20-летним опытом

Инфраструктура разработки находится на территории РФ. Партнёрами «Базальт СПО» накоплен большой опыт в области разработки, технической поддержки и обучения ИТ-специалистов и пользователей.

Защищённость

Разработка Simply Linux традиционно ведётся с особым вниманием к безопасности. При обнаружении уязвимости оперативно выпускаются обновления. В состав ОС включён корневой сертификат безопасности Минцифры России, защищающий пользователей от риска потерять доступ к российским сайтам. Пользоваться сертификатом можно в распространённых Интернет-браузерах.

Поддержка оборудования

Simply Linux без проблем работает на самых разных моделях компьютеров и ноутбуков. Эта современная операционная система работает даже на оборудовании «старых» образцов, поэтому перед установкой нет необходимости обновлять парк компьютеров. Что касается поддержки периферийных устройств — большинство заработает «из коробки».

Авторское оформление

Simply Linux имеет лаконичный интерфейс рабочего стола Xfce, дополненный комплектом дизайнерских обоев от Влада Герасимова (Vladstudio).

* Системным интеграторам, дистрибьюторам и OEM-производителям для получения прав на распространение следует обращаться в ООО «Базальт СПО» по адресу sales@basealt.ru для заключения письменного договора.

Как выглядит система

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Simply Linux

Вы можете скачать операционную систему Simply Linux и использовать бесплатно дома и на работе*

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Simply Linux

Купить Simply Linux на фирменном USB-флеш-накопителе.

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* Системным интеграторам, дистрибьюторам и OEM-производителям для получения прав на распространение следует обращаться в ООО «Базальт СПО» по адресу sales@basealt.ru для заключения письменного договора.

Лицензионное соглашение
Спецификации Simply Linux
Документация Simply Linux
Обучающие курсы

Полезное видео для пользователей Simply Linux

Live-режим Simply Linux

Запись образа операционной системы «Альт» на USB-flash на примере Simply Linux

Установка приложений в Simply Linux

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