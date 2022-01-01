Simply Linux (Симпли Линукс) — бесплатная операционная система для персональных компьютеров. Стильная и функциональная, нетребовательная к ресурсам, она отлично впишется в домашний или офисный ИТ-интерьер. Удобное меню приложений, привычная работа с папками и файлами позволит не отвлекаться на детали и сосредоточиться на главном.
В Simply Linux входят основные программы для повседневной деятельности: работы в Интернете, с документами, графикой, аудио- и видеофайлами и многие другие. Кроме того, у пользователя есть возможность загрузки программ из репозитория 10 Платформы или в формате flatpak.
Преимущества Simply Linux
Simply Linux можно скачать и использовать без ограничений дома и на работе. Бессрочная лицензия бесплатно и навсегда.
Возможности Simply Linux можно расширять в любом направлении, дополнив её программами репозитория 10 Платформы. Также для пользователей Simply Linux доступны многие популярные приложения через Центр приложений.
Инфраструктура разработки находится на территории РФ. Партнёрами «Базальт СПО» накоплен большой опыт в области разработки, технической поддержки и обучения ИТ-специалистов и пользователей.
Разработка Simply Linux традиционно ведётся с особым вниманием к безопасности. При обнаружении уязвимости оперативно выпускаются обновления. В состав ОС включён корневой сертификат безопасности Минцифры России, защищающий пользователей от риска потерять доступ к российским сайтам. Пользоваться сертификатом можно в распространённых Интернет-браузерах.
Simply Linux без проблем работает на самых разных моделях компьютеров и ноутбуков. Эта современная операционная система работает даже на оборудовании «старых» образцов, поэтому перед установкой нет необходимости обновлять парк компьютеров. Что касается поддержки периферийных устройств — большинство заработает «из коробки».
Simply Linux имеет лаконичный интерфейс рабочего стола Xfce, дополненный комплектом дизайнерских обоев от Влада Герасимова (Vladstudio).
* Системным интеграторам, дистрибьюторам и OEM-производителям для получения прав на распространение следует обращаться в ООО «Базальт СПО» по адресу sales@basealt.ru для заключения письменного договора.
Simply Linux
Вы можете скачать операционную систему Simply Linux и использовать бесплатно дома и на работе*
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Simply Linux
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* Системным интеграторам, дистрибьюторам и OEM-производителям для получения прав на распространение следует обращаться в ООО «Базальт СПО» по адресу sales@basealt.ru для заключения письменного договора.
Полезное видео для пользователей Simply Linux
Live-режим Simply Linux
Запись образа операционной системы «Альт» на USB-flash на примере Simply Linux
Установка приложений в Simply Linux